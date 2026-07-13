Informations pratiques

Panazol

Course de Caisse à savon

Panazol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Course de Caisses à Savon revient à Panazol !

Préparez-vous à une journée pleine de vitesse, d’imagination et de bonne humeur avec la 2ᵉ Course de Caisses à Savon de Panazol ! Venez admirer des bolides aussi originaux qu’insolites dévaler la piste dans une ambiance conviviale et festive. Entre performances, créativité et déguisements, petits et grands profiteront d’un spectacle aussi surprenant que divertissant. Que vous soyez passionné de mécanique ou simplement à la recherche d’une sortie en famille, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable qui promet adrénaline, rires et animations tout au long de la journée. .

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 70

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English : Course de Caisse à savon

L’événement Course de Caisse à savon Panazol a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Limoges Métropole