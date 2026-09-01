Informations pratiques

Panazol

Grande soirée jeux

Place Achille Zavatta Panazol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

La Grande Soirée Jeux est un événement convivial ouvert à tous, pensé pour réunir petits et grands autour du plaisir de jouer et de partager un moment en famille ou entre amis. Organisée à la médiathèque de Panazol, cette soirée propose un large choix de jeux de société pour tous les niveaux, des initiations et parties d’échecs avec un club local ainsi que des expériences de réalité virtuelle grâce à des casques VR. Un espace de restauration est également prévu afin de prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse. Cette animation favorise les rencontres, la découverte de nouveaux jeux et les échanges dans un cadre ludique et accessible à tous. .

Place Achille Zavatta Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 97 55

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English : Grande soirée jeux

L’événement Grande soirée jeux Panazol a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole