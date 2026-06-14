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CANDLELIGHT HOMMAGE À JEAN-JACQUES GOLDMAN Béziers

CANDLELIGHT HOMMAGE À JEAN-JACQUES GOLDMAN Béziers samedi 29 août 2026.

Adresse : 9 rue Victor Hugo

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : 23 23 49

Béziers

CANDLELIGHT HOMMAGE À JEAN-JACQUES GOLDMAN

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 23 – 23 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Candlelight reprend les tubes incontournables d’un des artistes préférés des français!
Candlelight reprend les tubes incontournables d’un des artistes préférés des français!

Au programme

– Je te donne
– Pas toi
– Comme toi
– Né en 17 à Leidenstadt
– 4 mots sur un piano
– Aicha
– Là bas
– Quand la musique est bonne
– On ira
– Au bout de mes rêves
– Puisque tu pars
– Il changeait la vie
– Envole moi   .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie  

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English :

Candlelight covers the must-hear hits from one of France’s favorite artists!

L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À JEAN-JACQUES GOLDMAN Béziers a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34

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