Béziers

CANDLELIGHT HOMMAGE À JEAN-JACQUES GOLDMAN

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 23 – 23 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Candlelight reprend les tubes incontournables d’un des artistes préférés des français!

Candlelight reprend les tubes incontournables d’un des artistes préférés des français!

Au programme

– Je te donne

– Pas toi

– Comme toi

– Né en 17 à Leidenstadt

– 4 mots sur un piano

– Aicha

– Là bas

– Quand la musique est bonne

– On ira

– Au bout de mes rêves

– Puisque tu pars

– Il changeait la vie

– Envole moi .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

Candlelight covers the must-hear hits from one of France’s favorite artists!

L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À JEAN-JACQUES GOLDMAN Béziers a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34