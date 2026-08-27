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AGENDA · Marseille 2e Arrondissement

Candlelight Spring Hommage à Jean-Jacques Goldman Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

samedi 21 novembre 2026 · Villa Cosquer Méditerranée · Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Villa Cosquer Méditerranée
Adresse
Esplanade Gisèle Halimi
Ville
13002 Marseille 2e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
20 20 20

Marseille 2e Arrondissement

Candlelight Spring Hommage à Jean-Jacques Goldman

Samedi 21 novembre 2026 à partir de 19h. Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies. Redécouvrez la musique de Jean-Jacques Goldman dans l’auditorium de Cosquer Méditerranée!
Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille.


Le quatuor à cordes interprètera:


Je te donne
Pas toi
Comme toi
Né en 17 à Leidenstadt
4 mots sur un piano
Aicha
Là bas
Quand la musique est bonne
On ira
Au bout de mes rêves
Famille
Veiller tard
Puisque tu pars
Il changeait la vie
Envole moi   .

Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

An intimate atmosphere, lit only by candlelight. Rediscover the music of Jean-Jacques Goldman in the Cosquer Méditerranée auditorium!

L’événement Candlelight Spring Hommage à Jean-Jacques Goldman Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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