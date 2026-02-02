Canicross Les grenouilles sur un plateau Site nordique de la Praille Plateau d’Hauteville

Canicross Les grenouilles sur un plateau

Plateau d'Hauteville Ain

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

2026-04-04

Découvrez le Championnat régional de canicross et CaniVTT et canitrottinette sur le Plateau d’Hauteville! Une aventure sportive où animaux et maîtres courent en harmonie.

Site nordique de la Praille La Praille Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 71 68 42 cross.canain@gmail.com

Discover the Regional Canicross, CaniVTT and Canitrottinette Championships on the Plateau d’Hauteville! A sporting adventure where animals and masters run in harmony.

L’événement Canicross Les grenouilles sur un plateau Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Haut-Bugey