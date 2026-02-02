Canicross Les grenouilles sur un plateau Site nordique de la Praille Plateau d’Hauteville
Canicross Les grenouilles sur un plateau Site nordique de la Praille Plateau d’Hauteville samedi 4 avril 2026.
Canicross Les grenouilles sur un plateau
Site nordique de la Praille La Praille Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Découvrez le Championnat régional de canicross et CaniVTT et canitrottinette sur le Plateau d’Hauteville! Une aventure sportive où animaux et maîtres courent en harmonie.
.
Site nordique de la Praille La Praille Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 71 68 42 cross.canain@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Regional Canicross, CaniVTT and Canitrottinette Championships on the Plateau d’Hauteville! A sporting adventure where animals and masters run in harmony.
L’événement Canicross Les grenouilles sur un plateau Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Haut-Bugey