Cannet en fête RISCLE Riscle

Informations pratiques

Riscle

Cannet en fête

RISCLE Cannet Riscle Gers

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 12:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La Fête de Cannet revient avec sa célèbre course de caisses à savon !

Rendez-vous le samedi 25 juillet à Cannet pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. Le temps fort de cette 3ᵉ édition sera la spectaculaire Course folle de caisses à savon, où les bolides les plus originaux dévaleront la colline sous les encouragements du public.

La journée débutera dès 12h avec des grillades-frites (sur inscription), avant le lancement de la course à 15h30, gratuite et ouverte à tous. Les spectateurs pourront également voter pour élire la plus belle Cannette à savon, avant la remise des prix à 18h30.

À partir de 20h, place au repas festif avec un cochon de lait à la broche accompagné de son menu complet (taboulé, frites, fromage et croustade), suivi d’une animation musicale assurée par Anthony, pour prolonger la fête jusque dans la soirée.

Une journée conviviale à partager en famille ou entre amis, organisée par le Comité des fêtes de Cannet. Pensez à réserver vos repas auprès des organisateurs.

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RISCLE Cannet Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 38 23 71 17 accueil@mairiederiscle.fr

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English :

The Cannet Festival is back with its famous soapbox race!

Join us on Saturday, July 25, in Cannet for a day filled with fun and camaraderie. The highlight of this 3rd edition will be the spectacular “Crazy Soapbox Race,” where the most original vehicles will race down the hill to the cheers of the crowd.

The day will begin at 12 p.m. with grilled meats and fries (registration required), followed by the start of the race at 3:30 p.m.—which is free and open to everyone. Spectators will also be able to vote for the best-looking soapbox car, before the awards ceremony at 6:30 p.m.

Starting at 8:00 p.m., it’s time for a festive meal featuring a suckling pig on a spit, served with a full menu (tabbouleh, fries, cheese, and croustade), followed by musical entertainment provided by Anthony to keep the party going well into the evening.

A fun-filled day to enjoy with family or friends, organized by the Cannet Festival Committee. Be sure to reserve your meals with the organizers.

L’événement Cannet en fête Riscle a été mis à jour le 2026-07-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65