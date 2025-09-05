Course landaise RISCLE Riscle

Informations pratiques

Riscle

Course landaise

RISCLE Arènes Riscle Gers

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La course landaise est toujours un évènement ancré dans la tradition gasconne, cette course mettra à l’honneur le savoir-faire des écarteurs et sauteurs face aux coursières de la ganaderia Deyris. Un spectacle vivant où se mêlent maîtrise, agilité et élégance.

Animé par les Pink Flocs

Cette manifestation s’adresse à tous les publics, qu’ils soient connaisseurs ou néophytes. Elle constitue une occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir la course landaise, patrimoine culturel immatériel du Sud-Ouest.

Organisé par le Club Taurin

A ne pas manquer en amont

11h Jeux d’arène et concours de cocarde organisés par la JSR Rugby

13h Repas des joueurs de la JSR

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RISCLE Arènes Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 86 15 30 22 p.ribaut@wanadoo.fr

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English :

The Course Landaise is an event deeply rooted in Gascon tradition; this race will showcase the skill of the “écarteurs” and “sauteurs” as they face the bulls from the Deyris ranch. A thrilling spectacle that blends mastery, agility, and elegance.

Hosted by the Pink Flocs

This event is open to everyone, whether you’re a connoisseur or a novice. It’s the perfect opportunity to discover or rediscover the Course Landaise, an intangible cultural heritage of southwestern France.

Organized by the Club Taurin

Don’t miss these pre-event activities:

11 a.m. Arena games and cocarde contest organized by JSR Rugby

1 p.m. Lunch for the JSR players

L’événement Course landaise Riscle a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65