Course landaise RISCLE Riscle
dimanche 2 août 2026 · RISCLE · Riscle
Informations pratiques
Riscle
Course landaise
RISCLE Arènes Riscle Gers
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
La course landaise est toujours un évènement ancré dans la tradition gasconne, cette course mettra à l’honneur le savoir-faire des écarteurs et sauteurs face aux coursières de la ganaderia Deyris. Un spectacle vivant où se mêlent maîtrise, agilité et élégance.
Animé par les Pink Flocs
Cette manifestation s’adresse à tous les publics, qu’ils soient connaisseurs ou néophytes. Elle constitue une occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir la course landaise, patrimoine culturel immatériel du Sud-Ouest.
Organisé par le Club Taurin
A ne pas manquer en amont
11h Jeux d’arène et concours de cocarde organisés par la JSR Rugby
13h Repas des joueurs de la JSR
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RISCLE Arènes Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 86 15 30 22 p.ribaut@wanadoo.fr
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English :
The Course Landaise is an event deeply rooted in Gascon tradition; this race will showcase the skill of the “écarteurs” and “sauteurs” as they face the bulls from the Deyris ranch. A thrilling spectacle that blends mastery, agility, and elegance.
Hosted by the Pink Flocs
This event is open to everyone, whether you’re a connoisseur or a novice. It’s the perfect opportunity to discover or rediscover the Course Landaise, an intangible cultural heritage of southwestern France.
Organized by the Club Taurin
Don’t miss these pre-event activities:
11 a.m. Arena games and cocarde contest organized by JSR Rugby
1 p.m. Lunch for the JSR players
L’événement Course landaise Riscle a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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