Riscle en fête RISCLE Riscle

Informations pratiques

Riscle

Riscle en fête

RISCLE Dans la ville Riscle Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-29

Chaque été, c’est une véritable institution Riscle, s’enflamme pour sa grande fête locale ! Au programme ambiance chaleureuse, gastronomie généreuse, musique, tradition et fêtes foraines un cocktail explosif pour petits et grands, locaux et visiteurs.

Pendant cinq jours, les rues s’animent au rythme des bandas, des bals, des animations pour enfants, des repas…

Au programme

▪️Mercredi 29 juillet

À partir de 20h Cinéma en plein air

Projection du film Le rêve américain au bord de l’Adour.

Buvette et burgers maison sur place

Organisé par la mairie de Riscle et les Seniors de la JSR Basket

▪️Jeudi 30 juillet

À partir de 19h Concert Ô Chantier

▪️Vendredi 31 juillet

À 19h Ouverture des fêtes

Au pied des arènes.

Apéritif offert par le Comité des Fêtes

Animé par Les Pink Flocs

Repas Beefsteak

Animé par Les Pink Flocs.

Organisé par la JSR Rugby.

À partir de 22h

Soirée cocktail au BR

Bodega du foyer des jeunes

Soirée Cowboy Entrée gratuite.

▪️Samedi 1er août

À 9h30 Petit déjeuner au pied des arènes

Organisé par le Tendido Risclois.

À partir de 10h Petit déjeuner œuf ventrèche

Au Bar d’Artagnan.

À 11h Capa gratuite

Spectacle pour tous, découverte de la tauromachie autrement.

Elèves des écoles taurines, des maestro Richard Milian et Thomas Cerquiera.

Organisé par le Tendido Risclois.

À 12h30 Apéritif au pied des arènes

Animé par l’harmonie Les Pink Flocs.

Organisé par le Tendido Risclois.

À 14h Repas de l’Aficion

Le traditionnel Thon Piperade

Site ombragé !

Sous les tilleuls climatiseurs naturels et en musique avec les Pink Flocs

Réservations 06 51 58 91 88

Organisé par le Tendido Risclois.

À 14h00 Touch Rugby

Inscription 60 €/équipe (10 personnes par équipe maximum).

Renseignements 06 45 26 04 42.

Organisé par le Foyer des Jeunes.

De 16h à 20h Bodega Champagne

Rue du Rieutort

Organisée par le Comité des Fêtes de Riscle.

À partir de 17h30 La Paillote des Commerçants

Buvette à côté des arènes

Organisée par l’Association des Commerçants.

À 18h Novillada non piquée

6 novillos de Barceló, La Suerte, C. Colombeau

Pour Pedro Caminero, Moreno Leal et Esteban Navarro

Organisée par le Tendido Risclois.

À partir de 20h Soirée Tapas au pied des arènes

Animée par DJ Guigui.

Organisée par le Tendido Risclois.

Bodega de la JSR Rugby

Animation Pink Flocs.

À partir de 22h Soirée cocktail au BR

À partir de 23h Bodega du Foyer des Jeunes

Soirée Full Moon.

Bal podium Yndiana

Buvette à côté des arènes

La Paillote des Commerçants

Organisée par l’Association des Commerçants.

Animations jusqu’au bout de la nuit !

▪️Dimanche 2 août

À partir de 10h Petit déjeuner œuf ventrèche

Au Bar d’Artagnan.

À 11h Messe en musique

Avec Les Échos de l’Adour.

Concours de cocarde Jeux d’arène Vache amateur

Spectacle gratuit.

Organisé par les joueurs de la JSR Rugby.

À partir de 12h Repas des joueurs de la JSR

Animation bandas.

Rougail saucisse devant les arènes

Réservations au 06 68 37 03 00.

À partir de 14h30 Thé dansant

Sous la halle climatisée

Avec Serge Vergne

Organisé par le Swing Manouche 32

À partir de 16h Bal Mini Mousse

Au parc pour enfants.

Animé par Système D.

Goûter offert Fête foraine Buvette.

Organisé par le Comité des Fêtes.

À 17h30 Course landaise formelle

Ganaderia Deyris.

Cuadrilla Thomas Marty.

Animée par Les Pink Flocs.

À partir de 19h30

Soirée Vins & Tapas à la Source

Soirée Ô Chantier

Aves les joueurs de la JSR.

Soirée cocktail au BR

▪️Lundi 3 août

À 14h30 Concours de pétanque officiel

En doublette au bord de l’Adour

À partir de 19h La Paillote des commerçants

Au pied des arènes, buvette et grillades.

À 20h30 Intervillage Riscle vs Nogaro

Entrée 10 €, enfants de 11 à 17ans 5 €

Organisé par la JSR Rugby

À partir de 23h30 La Paillote des commerçants

Organisée par l’Association des Commerçants.

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RISCLE Dans la ville Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 70 10 accueil@mairiederiscle.fr

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English :

Every summer, it’s a true institution: Riscle comes alive for its big local festival! On the program: a warm atmosphere, hearty cuisine, music, tradition, and carnival rides—an explosive mix for young and old, locals and visitors alike.

For five days, the streets come alive with the rhythm of bandas, dances, children’s activities, and meals…

What’s on

??Wednesday, July 29

%C0 Starting at 8 p.m. Outdoor movie screening

Screening of the film %AB The American Dream %BB on the banks of the Adour River.

Refreshments and homemade burgers available on site

Organized by the Riscle City Hall and the JSR Basket Seniors

??Thursday, July 30

%C0 Starting at 7:00 p.m. ? %D4 Chantier concert

??Friday, July 31

%C0 7:00 p.m. ? Festival opening

At the foot of the arena.

Aperitif provided by the Festival Committee

Hosted by Les Pink Flocs

Beefsteak dinner

Hosted by Les Pink Flocs.

Organized by JSR Rugby.

%C0 Starting at 10 p.m.

Cocktail party at the BR

Bodega at the Youth Center

Cowboy Night ? Free admission.

??Saturday, August 1

9:30 a.m. Breakfast at the foot of the bullring

Organized by the Tendido Risclois.

Starting at 10 a.m. Breakfast with “œuf ventrèche”

At the Bar d’Artagnan.

11:00 a.m. Free Capa

A show for everyone, offering a different take on bullfighting.

Students from bullfighting schools, led by maestros Richard Milian and Thomas Cerquiera.

Organized by the Tendido Risclois.

%C0 12:30 p.m. ? Aperitif at the foot of the bullring

Hosted by the Les Pink Flocs brass band.

Organized by the Tendido Risclois.

%C0 2:00 p.m. ? Aficion lunch

The traditional Tuna with Piperade

Shaded area!

Under the linden trees—natural air conditioning—with music by Les Pink Flocs

Reservations: 06 51 58 91 88

Organized by the Tendido Risclois.

2:00 p.m. ? Touch Rugby

Registration: 60 ?/team (maximum 10 people per team).

Information: 06 45 26 04 42.

Organized by the Foyer des Jeunes.

From 4:00 PM to 8:00 PM ? Bodega Champagne

Rue du Rieutort

Organized by the Riscle Festival Committee.

Starting at 5:30 p.m. at La Paillote des Commerçants

Refreshment stand next to the arena

Organized by the Association des Commerçants.

At 6:00 p.m. ? Novillada without the piqu%E9e

6 novillos from Barcel%F3, La Suerte, C. Colombeau

Featuring: Pedro Caminero, Moreno Leal, and Esteban Navarro

Organized by the Tendido Risclois.

%C0 Starting at 8 p.m. ? Tapas Night at the Foot of the Arena

Hosted by DJ Guigui.

Organized by the Tendido Risclois.

JSR Rugby Bodega

Entertainment by Pink Flocs.

Starting at 10 p.m. Cocktail party at BR

Starting at 11 p.m. Bodega at the Foyer des Jeunes

Full Moon party.

Yndiana Dance Floor

Refreshment stand next to the arena

La Paillote des Commerçants

Organized by the Merchants’ Association.

Entertainment all night long!

??Sunday, August 2

Starting at 10 a.m. ? Breakfast with fresh eggs

At the Bar d’Artagnan.

At 11 a.m. ? Musical Mass

With Les Échos de l’Adour.

Cocarde Contest ? Arena Games Amateur Bullfighting

Free show.

Organized by the JSR Rugby players.

Starting at 12:00 p.m. ? JSR Players’ Lunch

Bandas entertainment.

Sausage rougail in front of the arena

Reservations at 06 68 37 03 00.

%C0 Starting at 2:30 p.m. ? Tea dance

In the air-conditioned market hall

Featuring Serge Vergne

Organized by Swing Manouche 32

Starting at 4:00 p.m. ? Mini Mousse Dance

At the children’s park.

Hosted by Système D.

Free snack ? Carnival rides ? Refreshment stand.

Organized by the Festival Committee.

At 5:30 p.m. ? Traditional Landes-style bull run

Ganaderia Deyris.

Thomas Marty’s Cuadrilla.

Hosted by Les Pink Flocs.

Starting at 7:30 p.m.

Wine & Tapas Night at La Source

“Chantier” Night

With the JSR players.

Cocktail party at the BR

??Monday, August 3

%C0 2:30 p.m. ? Official pétanque tournament

Doubles matches along the Adour River

%C0 Starting at 7:00 p.m. ? La Paillote des commer%E7ants

At the foot of the Arènes, refreshments and grilled food.

At 8:30 p.m. ? Intervillage Match: Riscle vs. Nogaro

Admission: 10 ?, children ages 11–17: 5 ?

Organized by JSR Rugby

Starting at 11:30 p.m. ? La Paillote des commer%E7ants

Organized by the Merchants’ Association.

L’événement Riscle en fête Riscle a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65