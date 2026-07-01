Riscle en fête RISCLE Riscle
mercredi 29 juillet 2026 · RISCLE · Riscle
Informations pratiques
Riscle
Riscle en fête
RISCLE Dans la ville Riscle Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-29
Chaque été, c’est une véritable institution Riscle, s’enflamme pour sa grande fête locale ! Au programme ambiance chaleureuse, gastronomie généreuse, musique, tradition et fêtes foraines un cocktail explosif pour petits et grands, locaux et visiteurs.
Pendant cinq jours, les rues s’animent au rythme des bandas, des bals, des animations pour enfants, des repas…
Au programme
▪️Mercredi 29 juillet
À partir de 20h Cinéma en plein air
Projection du film Le rêve américain au bord de l’Adour.
Buvette et burgers maison sur place
Organisé par la mairie de Riscle et les Seniors de la JSR Basket
▪️Jeudi 30 juillet
À partir de 19h Concert Ô Chantier
▪️Vendredi 31 juillet
À 19h Ouverture des fêtes
Au pied des arènes.
Apéritif offert par le Comité des Fêtes
Animé par Les Pink Flocs
Repas Beefsteak
Animé par Les Pink Flocs.
Organisé par la JSR Rugby.
À partir de 22h
Soirée cocktail au BR
Bodega du foyer des jeunes
Soirée Cowboy Entrée gratuite.
▪️Samedi 1er août
À 9h30 Petit déjeuner au pied des arènes
Organisé par le Tendido Risclois.
À partir de 10h Petit déjeuner œuf ventrèche
Au Bar d’Artagnan.
À 11h Capa gratuite
Spectacle pour tous, découverte de la tauromachie autrement.
Elèves des écoles taurines, des maestro Richard Milian et Thomas Cerquiera.
Organisé par le Tendido Risclois.
À 12h30 Apéritif au pied des arènes
Animé par l’harmonie Les Pink Flocs.
Organisé par le Tendido Risclois.
À 14h Repas de l’Aficion
Le traditionnel Thon Piperade
Site ombragé !
Sous les tilleuls climatiseurs naturels et en musique avec les Pink Flocs
Réservations 06 51 58 91 88
Organisé par le Tendido Risclois.
À 14h00 Touch Rugby
Inscription 60 €/équipe (10 personnes par équipe maximum).
Renseignements 06 45 26 04 42.
Organisé par le Foyer des Jeunes.
De 16h à 20h Bodega Champagne
Rue du Rieutort
Organisée par le Comité des Fêtes de Riscle.
À partir de 17h30 La Paillote des Commerçants
Buvette à côté des arènes
Organisée par l’Association des Commerçants.
À 18h Novillada non piquée
6 novillos de Barceló, La Suerte, C. Colombeau
Pour Pedro Caminero, Moreno Leal et Esteban Navarro
Organisée par le Tendido Risclois.
À partir de 20h Soirée Tapas au pied des arènes
Animée par DJ Guigui.
Organisée par le Tendido Risclois.
Bodega de la JSR Rugby
Animation Pink Flocs.
À partir de 22h Soirée cocktail au BR
À partir de 23h Bodega du Foyer des Jeunes
Soirée Full Moon.
Bal podium Yndiana
Buvette à côté des arènes
La Paillote des Commerçants
Organisée par l’Association des Commerçants.
Animations jusqu’au bout de la nuit !
▪️Dimanche 2 août
À partir de 10h Petit déjeuner œuf ventrèche
Au Bar d’Artagnan.
À 11h Messe en musique
Avec Les Échos de l’Adour.
Concours de cocarde Jeux d’arène Vache amateur
Spectacle gratuit.
Organisé par les joueurs de la JSR Rugby.
À partir de 12h Repas des joueurs de la JSR
Animation bandas.
Rougail saucisse devant les arènes
Réservations au 06 68 37 03 00.
À partir de 14h30 Thé dansant
Sous la halle climatisée
Avec Serge Vergne
Organisé par le Swing Manouche 32
À partir de 16h Bal Mini Mousse
Au parc pour enfants.
Animé par Système D.
Goûter offert Fête foraine Buvette.
Organisé par le Comité des Fêtes.
À 17h30 Course landaise formelle
Ganaderia Deyris.
Cuadrilla Thomas Marty.
Animée par Les Pink Flocs.
À partir de 19h30
Soirée Vins & Tapas à la Source
Soirée Ô Chantier
Aves les joueurs de la JSR.
Soirée cocktail au BR
▪️Lundi 3 août
À 14h30 Concours de pétanque officiel
En doublette au bord de l’Adour
À partir de 19h La Paillote des commerçants
Au pied des arènes, buvette et grillades.
À 20h30 Intervillage Riscle vs Nogaro
Entrée 10 €, enfants de 11 à 17ans 5 €
Organisé par la JSR Rugby
À partir de 23h30 La Paillote des commerçants
Organisée par l’Association des Commerçants.
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RISCLE Dans la ville Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 70 10 accueil@mairiederiscle.fr
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English :
Every summer, it’s a true institution: Riscle comes alive for its big local festival! On the program: a warm atmosphere, hearty cuisine, music, tradition, and carnival rides—an explosive mix for young and old, locals and visitors alike.
For five days, the streets come alive with the rhythm of bandas, dances, children’s activities, and meals…
What’s on
??Wednesday, July 29
%C0 Starting at 8 p.m. Outdoor movie screening
Screening of the film %AB The American Dream %BB on the banks of the Adour River.
Refreshments and homemade burgers available on site
Organized by the Riscle City Hall and the JSR Basket Seniors
??Thursday, July 30
%C0 Starting at 7:00 p.m. ? %D4 Chantier concert
??Friday, July 31
%C0 7:00 p.m. ? Festival opening
At the foot of the arena.
Aperitif provided by the Festival Committee
Hosted by Les Pink Flocs
Beefsteak dinner
Hosted by Les Pink Flocs.
Organized by JSR Rugby.
%C0 Starting at 10 p.m.
Cocktail party at the BR
Bodega at the Youth Center
Cowboy Night ? Free admission.
??Saturday, August 1
9:30 a.m. Breakfast at the foot of the bullring
Organized by the Tendido Risclois.
Starting at 10 a.m. Breakfast with “œuf ventrèche”
At the Bar d’Artagnan.
11:00 a.m. Free Capa
A show for everyone, offering a different take on bullfighting.
Students from bullfighting schools, led by maestros Richard Milian and Thomas Cerquiera.
Organized by the Tendido Risclois.
%C0 12:30 p.m. ? Aperitif at the foot of the bullring
Hosted by the Les Pink Flocs brass band.
Organized by the Tendido Risclois.
%C0 2:00 p.m. ? Aficion lunch
The traditional Tuna with Piperade
Shaded area!
Under the linden trees—natural air conditioning—with music by Les Pink Flocs
Reservations: 06 51 58 91 88
Organized by the Tendido Risclois.
2:00 p.m. ? Touch Rugby
Registration: 60 ?/team (maximum 10 people per team).
Information: 06 45 26 04 42.
Organized by the Foyer des Jeunes.
From 4:00 PM to 8:00 PM ? Bodega Champagne
Rue du Rieutort
Organized by the Riscle Festival Committee.
Starting at 5:30 p.m. at La Paillote des Commerçants
Refreshment stand next to the arena
Organized by the Association des Commerçants.
At 6:00 p.m. ? Novillada without the piqu%E9e
6 novillos from Barcel%F3, La Suerte, C. Colombeau
Featuring: Pedro Caminero, Moreno Leal, and Esteban Navarro
Organized by the Tendido Risclois.
%C0 Starting at 8 p.m. ? Tapas Night at the Foot of the Arena
Hosted by DJ Guigui.
Organized by the Tendido Risclois.
JSR Rugby Bodega
Entertainment by Pink Flocs.
Starting at 10 p.m. Cocktail party at BR
Starting at 11 p.m. Bodega at the Foyer des Jeunes
Full Moon party.
Yndiana Dance Floor
Refreshment stand next to the arena
La Paillote des Commerçants
Organized by the Merchants’ Association.
Entertainment all night long!
??Sunday, August 2
Starting at 10 a.m. ? Breakfast with fresh eggs
At the Bar d’Artagnan.
At 11 a.m. ? Musical Mass
With Les Échos de l’Adour.
Cocarde Contest ? Arena Games Amateur Bullfighting
Free show.
Organized by the JSR Rugby players.
Starting at 12:00 p.m. ? JSR Players’ Lunch
Bandas entertainment.
Sausage rougail in front of the arena
Reservations at 06 68 37 03 00.
%C0 Starting at 2:30 p.m. ? Tea dance
In the air-conditioned market hall
Featuring Serge Vergne
Organized by Swing Manouche 32
Starting at 4:00 p.m. ? Mini Mousse Dance
At the children’s park.
Hosted by Système D.
Free snack ? Carnival rides ? Refreshment stand.
Organized by the Festival Committee.
At 5:30 p.m. ? Traditional Landes-style bull run
Ganaderia Deyris.
Thomas Marty’s Cuadrilla.
Hosted by Les Pink Flocs.
Starting at 7:30 p.m.
Wine & Tapas Night at La Source
“Chantier” Night
With the JSR players.
Cocktail party at the BR
??Monday, August 3
%C0 2:30 p.m. ? Official pétanque tournament
Doubles matches along the Adour River
%C0 Starting at 7:00 p.m. ? La Paillote des commer%E7ants
At the foot of the Arènes, refreshments and grilled food.
At 8:30 p.m. ? Intervillage Match: Riscle vs. Nogaro
Admission: 10 ?, children ages 11–17: 5 ?
Organized by JSR Rugby
Starting at 11:30 p.m. ? La Paillote des commer%E7ants
Organized by the Merchants’ Association.
L’événement Riscle en fête Riscle a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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