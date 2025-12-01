Atelier Paroles et corps RISCLE Riscle

Atelier Paroles et corps

RISCLE Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 14:00:00

fin : 2025-12-18 17:00:00

Date(s) :

2025-12-18

Se cacher, se révéler, se surprendre, prendre confiance… en déployant son imaginaire, en exprimant ses émotions, en s’engageant corporellement… dans un espace de rencontre de soi et de l’autre !

Avec David Conrad, Sylvie Chambert et Ruth

Tout public.

L’association Pierre et Terre a pour but d’informer et d’accompagner le public dans la connaissance et la concrétisation de projets alternatifs écocitoyens.

.

RISCLE Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.animation@orange.fr

English :

Hide yourself, reveal yourself, surprise yourself, gain confidence? by unfolding your imagination, expressing your emotions, engaging your body? in a space where you can meet yourself and others!

With David Conrad, Sylvie Chambert and Ruth

All audiences.

The Pierre et Terre association aims to inform and support the public in learning about and implementing alternative eco-citizen projects.

German :

Sich verstecken, sich offenbaren, sich überraschen, Vertrauen gewinnen? indem man seine Fantasie entfaltet, seine Emotionen ausdrückt, sich körperlich engagiert? in einem Raum, in dem man sich selbst und dem anderen begegnet!

Mit David Conrad, Sylvie Chambert und Ruth

Für alle Altersgruppen.

Der Verein Pierre et Terre hat sich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit zu informieren und sie bei der Kenntnis und Konkretisierung von alternativen Öko-Bürgerprojekten zu begleiten.

Italiano :

Nascondersi, rivelarsi, sorprendersi, acquisire sicurezza? Liberando la propria immaginazione, esprimendo le proprie emozioni, coinvolgendo il proprio corpo? in uno spazio dove incontrare se stessi e gli altri!

Con David Conrad, Sylvie Chambert e Ruth

Per tutte le età.

L’associazione Pierre et Terre si propone di informare e sostenere il pubblico nella conoscenza e nella realizzazione di progetti alternativi di eco-cittadinanza.

Espanol :

Esconderse, revelarse, sorprenderse, ganar confianza… desplegando la imaginación, expresando las emociones, comprometiendo el cuerpo… ¡en un espacio de encuentro con uno mismo y con los demás!

Con David Conrad, Sylvie Chambert y Ruth

Para todos los públicos.

La asociación Pierre et Terre tiene como objetivo informar y apoyar al público en el conocimiento y la realización de proyectos ecociudadanos alternativos.

L’événement Atelier Paroles et corps Riscle a été mis à jour le 2025-11-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65