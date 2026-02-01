Soirée jeux RISCLE Riscle

Soirée jeux

Venez partager une soirée autour de jeux de société pour adultes, jeunes et enfants.

Que vous arriviez en famille ou avec des amis, cette rencontre est l’occasion de rires et de partages !

Les jeux de société de la Médiathèque vous seront proposés sur place. N’hésitez pas à venir avec vos propres jeux si vous souhaitez les faire découvrir…

Une inscription préalable sera appréciée.

RISCLE Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

Come and share an evening of board games for adults, young people and children.

Whether you’re coming with family or friends, this is a great opportunity to laugh and share!

Board games from the Médiathèque will be available on site. Feel free to bring your own games if you’d like to share them with others…

Prior registration will be appreciated.

