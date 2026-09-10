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AGENDA · Toulouse

CANOË BRUNCH PENICHE SAINT-LOUIS Toulouse

dimanche 13 septembre 2026 · PENICHE SAINT-LOUIS · Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
PENICHE SAINT-LOUIS
Adresse
Boulevard Bernard Griffoul Dorval
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
55 55 55 Tarif de base plein tarif

Toulouse

CANOË BRUNCH

PENICHE SAINT-LOUIS Boulevard Bernard Griffoul Dorval Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 55 – 55 – EUR
55
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Embarquez pour une balade en canoë !
Après 1h de canoë avec une kayakiste olympique, dégustez un brunch de La Tarterie sur la terrasse de la péniche.

Attention les places sont limités à 16 personnes par créneau. 55  .

PENICHE SAINT-LOUIS Boulevard Bernard Griffoul Dorval Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Embark on a canoe trip!

L’événement CANOË BRUNCH Toulouse a été mis à jour le 2026-08-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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