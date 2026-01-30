Canti di marte e canti d’amor Ensemble Madrigal Espace Noriac Limoges

Canti di marte e canti d’amor Ensemble Madrigal

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Claudio Monteverdi, grand maître italien de la fin de la Renaissance et du début du Baroque, a profondément marqué l’histoire de la musique en portant le madrigal à un sommet d’expressivité et en posant le, les affects et les émotions dictent la construction musicale, donnant naissance à de véritables scènes dramatiques chantées.

L’Ensemble Madrigal propose une sélection de madrigaux issus des 4ᵉ au 8ᵉ livres, publiés entre 1603 et 1638, autour des thèmes de Mars et de l’Amour. Mais plus que la guerre réelle, Monteverdi explore ici les combats intérieurs de l’âme face au désir et à la passion.

Dirigé par Jean-Christophe Gauthier, l’Ensemble Madrigal réunit chanteurs expérimentés, étudiants et jeunes professionnels, et est associé au Conservatoire de Limoges. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ensemble.madrigal87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Canti di marte e canti d’amor Ensemble Madrigal

L’événement Canti di marte e canti d’amor Ensemble Madrigal Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole