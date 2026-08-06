Informations pratiques

Périgueux

Cantine integénérationnelle

Périgueux Périgueux Dordogne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 11:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Venez partager un repas du midi (100% bio et/ou local) dans une des écoles primaires de la ville.

Animations et échanges possibles avec des élèves après le repas, sur le temps périscolaire.

A partir de 60 ans.

5.50€, sur inscription auprès de l’Ostalet. .

Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 00

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English : Cantine integénérationnelle

L’événement Cantine integénérationnelle Périgueux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Communal de Périgueux