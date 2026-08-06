Cantine integénérationnelle Périgueux
vendredi 13 novembre 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Cantine integénérationnelle
Périgueux Périgueux Dordogne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 11:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Venez partager un repas du midi (100% bio et/ou local) dans une des écoles primaires de la ville.
Animations et échanges possibles avec des élèves après le repas, sur le temps périscolaire.
A partir de 60 ans.
5.50€, sur inscription auprès de l’Ostalet. .
Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 00
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English : Cantine integénérationnelle
L’événement Cantine integénérationnelle Périgueux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Communal de Périgueux
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