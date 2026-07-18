Cantique des cantiques et Hommage à Mahmoud Darwich, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Cantique des cantiques et Hommage à Mahmoud Darwich Jeudi 1 octobre, 21h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T21:00:00+02:00 – 2026-10-01T22:15:00+02:00

Fin : 2026-10-01T21:00:00+02:00 – 2026-10-01T22:15:00+02:00

C’est à une love song ample, polyglotte et immémoriale que nous convie le musicien et guitariste rock, ex-Kat Onoma, croisant deux textes poétiques de plusieurs siècles d’écart. D’un côté, le Cantique des cantiques, long chant amoureux et sensuel tiré de la Bible, qu’il avait mis en musique pour le mariage de Bashung. De l’autre, l’universel et mythologique S’envolent les colombes du poète-monument palestinien Mahmoud Darwich, qu’Elias Sanbar, son traducteur, a soufflé à Rodolphe Burger. Ce rapprochement enchâsse subtilement les chants et les langues – l’arabe palestinien, l’hébreu et le français scandé de Burger – dans un syncrétisme musical hypnotique fait de riffs de guitare, d’électro lancinante et d’oud délicat. Un long flux poétique dédié à la beauté du monde et à ses richesses antagonistes.

Retrouvez également les spectacles programmés dans le cadre du FAB :

Language: no broblem – Marah Haj Hussein

Fading #15 – Sophie Laly

L’Odyssée – Cie Bravache

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/cantique-des-cantiques-et-hommage-mahmoud-darwich-01102026-1900 »}] [{« link »: « https://tnba.org/programmation/language-no-broblem »}, {« link »: « https://tnba.org/programmation/fading-15 »}]

Rodolphe Burger présente une nouvelle version de son hommage à Mahmoud Darwich, qu’il met en miroir avec le Cantique des cantiques, déjà revisité avec Alain Bashung.En partenariat avec le FAB, Fes …