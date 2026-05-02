Cantique pour Bresolettes Conte musical pour violon historique, clavecin, soprano, mezzo-soprano et récitant Eglise saint Pierre de Bresolettes Tourouvre au Perche
Cantique pour Bresolettes Conte musical pour violon historique, clavecin, soprano, mezzo-soprano et récitant Eglise saint Pierre de Bresolettes Tourouvre au Perche dimanche 6 septembre 2026.
Tourouvre au Perche
Cantique pour Bresolettes Conte musical pour violon historique, clavecin, soprano, mezzo-soprano et récitant
Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Point culminant du festival, Cantique pour Bresolettes est le spectacle de création de cette saison. Ce conte musical original réunit deux voix lyriques, un violon historique, un clavecin et un récitant dans une forme poétique mêlant musique et récit.
Le spectacle invite le public à suivre une troupe de musiciens voyageurs arrivant dans un village presque désert. Dans le silence de l’église, les voix et les instruments réveillent la mémoire des lieux deux sœurs chanteuses semblent renaître à travers les pierres et les souvenirs. Entre poésie et musique, ce conte célèbre la transmission des voix et la force du chant face à l’oubli.
Avec
Françoise Delplanques, soprano
Emmanuelle Guillier, mezzo-soprano
Marina Paglieri, violon historique
Benoît Chrétien, clavecin
Baptiste Masson, récitant
Mise en espace et mise en lumière Emmanuelle Guillier et Baptiste Masson
Spectacle co-réalisé avec Une Grange à Fondremand
Un moment musical et poétique clôturant le festival dans une atmosphère sensible et immersive. .
Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 07 84 08 71 info@lyrica-orne.fr
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English : Cantique pour Bresolettes Conte musical pour violon historique, clavecin, soprano, mezzo-soprano et récitant
L’événement Cantique pour Bresolettes Conte musical pour violon historique, clavecin, soprano, mezzo-soprano et récitant Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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