Cantique pour Bresolettes Conte musical pour violon historique, clavecin, soprano, mezzo-soprano et récitant Eglise saint Pierre de Bresolettes Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Cantique pour Bresolettes Conte musical pour violon historique, clavecin, soprano, mezzo-soprano et récitant

Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 12:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Point culminant du festival, Cantique pour Bresolettes est le spectacle de création de cette saison. Ce conte musical original réunit deux voix lyriques, un violon historique, un clavecin et un récitant dans une forme poétique mêlant musique et récit.

Le spectacle invite le public à suivre une troupe de musiciens voyageurs arrivant dans un village presque désert. Dans le silence de l’église, les voix et les instruments réveillent la mémoire des lieux deux sœurs chanteuses semblent renaître à travers les pierres et les souvenirs. Entre poésie et musique, ce conte célèbre la transmission des voix et la force du chant face à l’oubli.

Avec

Françoise Delplanques, soprano

Emmanuelle Guillier, mezzo-soprano

Marina Paglieri, violon historique

Benoît Chrétien, clavecin

Baptiste Masson, récitant

Mise en espace et mise en lumière Emmanuelle Guillier et Baptiste Masson

Spectacle co-réalisé avec Une Grange à Fondremand

Un moment musical et poétique clôturant le festival dans une atmosphère sensible et immersive. .

Eglise saint Pierre de Bresolettes BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 07 84 08 71 info@lyrica-orne.fr

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English : Cantique pour Bresolettes Conte musical pour violon historique, clavecin, soprano, mezzo-soprano et récitant

L’événement Cantique pour Bresolettes Conte musical pour violon historique, clavecin, soprano, mezzo-soprano et récitant Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche