Cantu di Corsica Philharmonie de Paris Paris

En activité depuis 1978, A Cumpagnia cultive l’art du chant corse au croisement de la pratique traditionnelle et de la création contemporaine. Chantant et jouant d’un (ou de plusieurs) instrument(s), les membres de l’ensemble s’attachent ainsi à transmettre un répertoire en constante évolution, à la fois intemporel et actuel. Ici au nombre de quatre, ils proposent un récital scindé en deux parties. La première partie, Cantu Sacru, réunit des pièces sacrées, anciennes ou récentes, qui témoignent de la spiritualité ancrée en profondeur dans la terre corse. La seconde partie, Cantu Prufanu, donne à entendre des chants profanes (paghjelle, terzetti et autres lamenti) qui accompagnent la vie au quotidien sur l’île et expriment une mémoire terriblement vivante.

Distribution

François-Philippe Barbolosi, chant, violon

Laurent Barbolosi, chant, violon, guitare

Claude Bellagamba, chant, guitare

Jérôme Casalonga, chant, clarinette

Ensemble emblématique de la polyphonie corse, faisant dialoguer tradition et création, A Cumpagnia – représenté ici par quatre membres, chanteurs et instrumentistes – propose un concert en forme de voyage dans le temps, entre répertoires sacrés et profanes.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 16h00 à 17h10

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T20:10:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T16:00:00+02:00_2026-09-27T17:10:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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