Cap à l’eau Soirée festive et solidaire Centre Aquatique Aloha Montélimar samedi 14 mars 2026.
Centre Aquatique Aloha 111 avenue Jean Jaurès Montélimar Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
+ baptême de plongée à 2€.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 17:00:00
fin : 2026-03-14 20:30:00
Date(s) :
2026-03-14
Venez profiter d’une soirée festive et solidaire au Centre Aquatique Aloha !

Centre Aquatique Aloha 111 avenue Jean Jaurès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 68 62 62 capaleau@mncnatation.fr
English :
Come and enjoy a festive evening of solidarity at the Aloha Aquatic Center!
L’événement Cap à l’eau Soirée festive et solidaire Montélimar a été mis à jour le 2026-02-13 par Montélimar Tourisme Agglomération