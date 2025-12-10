Spectacle Edgar-Yves Jr. avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle Edgar-Yves Jr.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar Drôme

Tarif : 37 – 37 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Authentique et humaniste, Edgar-Yves Jr se distingue par son énergie débordante et son engagement dans la défense d’une liberté d’expression intelligente et responsable.

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Genuine and humanistic, Edgar-Yves Jr stands out for his boundless energy and commitment to the defense of intelligent and responsible freedom of expression.

L’événement Spectacle Edgar-Yves Jr. Montélimar a été mis à jour le 2025-12-10 par Montélimar Tourisme Agglomération