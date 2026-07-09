Informations pratiques

Thionville

Cap à l’Est !

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-05-23 15:00:00

fin : 2027-05-23 17:00:00

Date(s) :

2027-05-23

Après l’Amérique en 2023 et l’Angleterre en 2024, l’Orchestre Philharmonique de Thionville poursuit son tour du monde musical en mettant cette année le cap à l’Est. Cette fois, l’Orchestre, accompagné d’un chœur et de solistes, explore toute la richesse et l’intensité de l’âme slave à travers les pages exigeantes d’œuvres inspirées du folklore russe. Entre puissance orchestrale, lyrisme et traditions populaires, les musiciens du Philhar’ vous invitent à venir découvrir avec eux ce patrimoine musical qui résonne bien au-delà de ses origines.Tout public

15 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

After performing in the United States in 2023 and England in 2024, the Thionville Philharmonic Orchestra continues its musical world tour, setting its sights on the East this year. This time, the orchestra, accompanied by a choir and soloists, explores the full richness and intensity of the Slavic soul through the demanding works inspired by Russian folklore. Combining orchestral power, lyricism, and folk traditions, the musicians of the Philhar? invite you to join them in discovering this musical heritage that resonates far beyond its origins.

L’événement Cap à l’Est ! Thionville a été mis à jour le 2026-07-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME