Cap à l’ouest avec le Domaine La Bougrie Bellevigne-en-Layon jeudi 18 juin 2026.

Bellevigne-en-Layon

Cap à l’ouest avec le Domaine

La Bougrie 1 Route de La Bougrie Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-25

Domaine de la Bougrie

C’est au cœur des prestigieux terroirs de l’Anjou-Saumur, à Champ-sur-Layon, que la famille Goujon cultive la vigne depuis 1895. Quatre générations se sont succédé avec la même passion et le même engagement. Aujourd’hui, Vincent Goujon, représentant la quatrième génération, dirige ce domaine de 90 hectares depuis 1982.

En 2024, l’ensemble de l’exploitation est certifié Terra Vitis, témoignant d’une viticulture responsable et engagée. Cette démarche met en lumière l’intérêt pour la biodiversité, le respect des sols, l’équilibre de la vigne et l’expression authentique des vins. Les parcelles, exposées plein sud, reposent sur des terroirs de schistes, de sables et de graviers, offrant richesse, complexité et typicité.

Le domaine possède également d’un chai basse énergie qui allie modernité et performance. Pensé pour préserver l’équilibre naturel, il fonctionne sans climatisation en été ni chauffage en hiver, garantissant des conditions idéales pour l’élaboration, l’élevage et le stockage des vins.

Porté par le gout du travail bien fait, la précision du geste et le respect du vivant, La Bougrie va puiser dans ses terroirs les plus précieux pour façonner des vins frais et expressifs, ainsi que des vins de partage aux rendements limités et élevages longs, reflétant les couleurs du Val de Loire. .

La Bougrie 1 Route de La Bougrie Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire reservation@labougrie.com

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English :

Domaine de la Bougrie

L’événement Cap à l’ouest avec le Domaine Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages