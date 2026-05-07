Cap sur l’Afrique ! Orchestre d’Harmonie Herblinois et Deep River Voices Eglise St Louis de Montfort Saint-Herblain
Cap sur l’Afrique ! Orchestre d’Harmonie Herblinois et Deep River Voices Eglise St Louis de Montfort Saint-Herblain samedi 30 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 21:00 – 23:00
Gratuit : non 5 € à 10 € / Gratuit moins de 10 ans 5 € / 7 € / 10 € / Gratuit moins de 10 ans12 € sur place (sous réserve que le concert ne soit pas complet) Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-herblinois/evenements/ohh-cap-sur-l-afrique Tout public
Animaux sauvages et paysages grandioses, déserts envoûtants, cultures ancestrales… le continent africain en fait rêver plus d’un ! Le temps d’une soirée, l’Orchestre d’Harmonie Herblinois et la chorale orvaltaise Deep River Voices vous embarquent dans une aventure musicale, inspirée de l’histoire fascinante du berceau de l’humanité et de ses légendes. D’Amistad au Roi Lion, vous pourrez profiter de gospels et grands hymnes fédérateurs, de créations musicales inspirées d’événements fondateurs, de bandes-sons de films historiques ou de jeux d’aventure… Il y en aura pour toutes les oreilles ! Pour ajouter à votre bonheur, le plaisir du concert se double d’un geste solidaire : l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Le Rire Médecin, qui fait intervenir des clowns professionnels auprès d’enfants hospitalisés. Présente sur place, l’association tiendra un stand d’informations à propos de ses activités et valeurs.
Eglise St Louis de Montfort Saint-Herblain 44800
https://www.ohh-harmonie.fr/r%C3%A9servation
Afficher la carte du lieu Eglise St Louis de Montfort et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
- Décryptage des infox, Bibliothèque Bellevue, Saint-Herblain 7 mai 2026
- Vanessa Paradis, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain 7 mai 2026
- Commémoration de l’abolition de l’esclavage Ecole de Musique de St-Herblain – Maison des Arts Saint-Herblain 12 mai 2026
- Histoires & Crapahutes – Festival du film de Rando Cinéma UGC Ciné Cité Atlantis Saint-Herblain 12 mai 2026
- Exposition “ Libellules, entre ciel et eau ”, La Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain 13 mai 2026