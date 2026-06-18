Lourdes

Cap sur l’Éclipse

LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:30:00

fin : 2026-08-12 20:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Empruntez le funiculaire et soyez témoin d’un phénomène astronomique rare une éclipse partielle du Soleil qui masquera jusqu’à 99% du disque solaire à Lourdes. Un moment spectaculaire où la lumière du jour se transforme et où le paysage se teinte d’une atmosphère unique.

Guidés par l’Astro Club Lourdais, vous pourrez comprendre ce qui se joue dans le ciel, observer en toute sécurité et vivre une expérience à la fois scientifique et magique.

Montées en funiculaire de 17h20 à 18h40.

Observation et animations proposées par l’Astro Club Lourdais.

Réservation obligatoire aux coordonnées indiquées Nombre de places limitées. Restauration sur place.

Jeudi 6 août et samedi 8 août rencontrez les passionnés de l’Astro Club Lourdais et découvrez tout ce qu’il faut savoir sur l’éclipse du 12 août. Une matinée pour échanger, poser vos questions et vous préparer à vivre ce phénomène exceptionnel.

9 h Halles et marché.

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LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 00 41

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English :

Take the funicular and witness a rare astronomical phenomenon: a partial solar eclipse that will obscure up to 99% of the sun’s disk in Lourdes. A spectacular moment when daylight transforms and the landscape takes on a unique atmosphere.

Guided by the Astro Club Lourdais, you’ll learn what’s happening in the sky, observe safely, and enjoy an experience that’s both scientific and magical.

Funicular rides from 5:20 p.m. to 6:40 p.m.

Observation and activities provided by the Astro Club Lourdais.

Reservations required at the contact information provided—limited seating available. Food available on site.

Thursday, August 6, and Saturday, August 8: Meet the enthusiasts from the Astro Club Lourdais and learn everything you need to know about the August 12 eclipse. A morning to chat, ask questions, and get ready to experience this exceptional phenomenon.

9 a.m. Market Halls and Market.

L’événement Cap sur l’Éclipse Lourdes a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de Lourdes|CDT65