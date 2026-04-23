Cap sur les Mercredis Barbaste
Cap sur les Mercredis Barbaste mercredi 22 juillet 2026.
Barbaste
Cap sur les Mercredis
Cap Cauderoue Barbaste Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Nous organisons plusieurs marchés gourmands durant la période estivale.
Au programme animation musicale, food trucks et activités nocturnes.
Tarifs Accrobranche petit 5euros
Accrobranche grand 10euros
Mini golf 2,50euros
Sentier pieds nus 2,50euros .
Cap Cauderoue Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 52 74 contact@cap-cauderoue.com
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English : Cap sur les Mercredis
L’événement Cap sur les Mercredis Barbaste a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret
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