Barbaste

Cap sur les Mercredis

Cap Cauderoue Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Nous organisons plusieurs marchés gourmands durant la période estivale.

Au programme animation musicale, food trucks et activités nocturnes.

Tarifs Accrobranche petit 5euros

Accrobranche grand 10euros

Mini golf 2,50euros

Sentier pieds nus 2,50euros .

Cap Cauderoue Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 52 74 contact@cap-cauderoue.com

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English : Cap sur les Mercredis

L’événement Cap sur les Mercredis Barbaste a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret