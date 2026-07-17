CAPRA (une chèvre), tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux
mardi 9 mars 2027 · tnba - Théâtre national de Bordeaux Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
CAPRA (une chèvre) Mardi 9 mars 2027, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde
Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-09T19:30:00+01:00 – 2027-03-09T21:15:00+01:00
Fin : 2027-03-09T19:30:00+01:00 – 2027-03-09T21:15:00+01:00
Cela fait quarante ans que Jeanne Candel fabrique de la fiction et des spectacles, la preuve avec ces enregistrements miraculeusement gardés sur cassettes, qu’elle enregistrait enfant avec son amie Laure Mathis, comédienne toujours à ses côtés. Pour célébrer cette incroyable longévité, et saisir ce qui la fait encore continuer, Jeanne Candel bricole un autel-refuge à l’essence même du théâtre. Quelque chose de mythologique et débordant, comme la figure ambivalente de Dionysos, que sa troupe d’artisans-performers de la vie brève alimente à coups de tragédies-portatives à vue et d’un instrumentarium bariolé – piano préparé, violoncelle, batterie. Fidèle à son amour de la machinerie-théâtrale artisanale, qui jaillissait si brillamment dans Fusées, Jeanne Candel se paie une cure de jouvence aux sources de son art, qui remontent à l’enfance, à l’Antiquité. À toujours.
tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/capra-une-chevre-09032027-1830 »}]
S’inspirant d’histoires de l’Antiquité, Jeanne Candel et ses complices célèbrent la force débridée de l’esprit humain et fabriquent à vue des tragédies portatives dans un langage primitif et ludique.
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