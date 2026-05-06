Langres

Capsules d’histoire(s)

Octroi de la Porte Longe Porte Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-10

Tout public

Exceptionnellement l’animation Capsules d’Histoire(s) change de lieu ! Après la tour du Petit-Sault (actuellement en restauration dans le cadre du plan d’entretien des remparts) c’est dans l’octroi de la porte Longe-Porte, au pied des remparts, que s’écouteront deux nouveaux clip sonores.

Le service Patrimoine Pays d’art et d’histoire, le PETR du Pays de Langres et la ville de Langres commémorent deux évènements l’incendie de l’hôtel de ville de Langres en décembre 1892 et la capture de zeppelin L49 à Bourbonne-les-Bains en 1917.

Chacun de ces évènements est évoqué sous la forme d’un podcast de quelques minutes retraçant les principales étapes qui ont conduit à la disparition des archives de la vielle ou qui constituent l’un des plus hauts faits d’armes de la Grande Guerre. Créées par l’intelligence Artificielle, ces deux émissions s’appuient sur les faits réels et vérifiés) qui ont marqué l’histoire du territoire. Ces clips sonores de quelques minutes sont diffusés en boucle à l’intérieur de l’octroi. .

Octroi de la Porte Longe Porte Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 20 patrimoine@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Capsules d’histoire(s) Langres a été mis à jour le 2026-06-19 par Antenne du Pays de Langres