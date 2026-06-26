Captain Excelsior + Kodac La Mutante Lannion

Lannion

Captain Excelsior + Kodac

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16 00:00:00

Date(s) :

2026-07-16

KODAC | 18h30

Kodac est un jeune DJ breton en pleine émergence, animé par une passion sincère pour la musique et le partage. Curieux et éclectique, il explore une large palette de styles, tout en laissant une place particulière à la techno, la pop et à l’électro.

Tout juste lancé dans l’aventure, Kodac construit progressivement son univers sonore, mêlant énergie, rythme et émotions pour faire vibrer le public.

CAPTAIN EXCELSIOR | 20h30

Captain Excelsior and The Cosmic Crabs est une vague sonore généré par une tempête psychédélique. Une onde électrique qui traverse l’océan de la surf musique en puisant son énergie dans les racines du garage rock. Leurs mélodies aquatiques et acides propagent leurs ressac, des cotes californiennes jusqu’au sable de la torche. Vous vous demandez surement Who is Excelsior ? Si vous tenez à le savoir, révisez vos répliques de pulp fiction et venez écouter l’écho des sirènes distordues par les lampes des amplis et le fuzz des pédales.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Captain Excelsior + Kodac Lannion a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose