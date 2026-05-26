Captez l’âme de l’Île balade photographique insolite Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues
Captez l’âme de l’Île balade photographique insolite Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues samedi 19 septembre 2026.
Martigues
Captez l’âme de l’Île balade photographique insolite
Samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 11h30. Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Envie de poser un regard neuf sur le patrimoine martégal ? Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026 , embarquez pour une déambulation photographique sensible et ludique au cœur du quartier de l’Île.
Accompagnés par un photographe passionné du Photo Club de Martigues , vous partirez à la chasse aux détails oubliés, aux matières usées et aux magnifiques jeux de lumière qui racontent l’histoire de notre Venise provençale. Après un moment d’échange convivial pour vous partager les secrets du cadrage et de la composition , place à la création!
Apprenez à révéler toute la poésie des ruelles et des façades marquées par le temps. Une expérience originale et contemplative pour capturer la beauté fragile et vivante de notre précieux patrimoine.
Que vous soyez armé d’un smartphone ou d’un appareil photo , cette balade est ouverte à tout public. .
Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com
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English :
Want to take a fresh look at Martigues’ heritage? As part of the European Heritage Days 2026, embark on a sensitive and playful photographic stroll in the heart of the Île district.
L’événement Captez l’âme de l’Île balade photographique insolite Martigues a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Martigues
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