UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montauban

Carabistouilles avec Karine Dubernet l’Espace VO Montauban

vendredi 23 octobre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 chemin de paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
20 20 22

Montauban

Carabistouilles avec Karine Dubernet

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 21:00:00
fin : 2026-10-24 21:00:00

Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24

Campagnes électorales affaires corruption promesses bidon bienvenue au royaume des Carabistouilles !
  .

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie   lespacevo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carabistouilles avec Karine Dubernet

Election campaigns, scandals, corruption, bogus promises—welcome to the kingdom of baloney!

L’événement Carabistouilles avec Karine Dubernet Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

À voir aussi à Montauban (Tarn-et-Garonne)