Informations pratiques

Montauban

Carabistouilles avec Karine Dubernet

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 21:00:00

fin : 2026-10-24 21:00:00

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-24

Campagnes électorales affaires corruption promesses bidon bienvenue au royaume des Carabistouilles !

.

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carabistouilles avec Karine Dubernet

Election campaigns, scandals, corruption, bogus promises—welcome to the kingdom of baloney!

L’événement Carabistouilles avec Karine Dubernet Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban