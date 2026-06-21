CARDINI & FRIENDS — Le Dauphin fête la musique! LE DAUPHIN PARIS
CARDINI & FRIENDS — Le Dauphin fête la musique! LE DAUPHIN PARIS dimanche 21 juin 2026.
CARDINI & FRIENDS — Le Dauphin fête la musique!
Le 21 juin, Le Dauphin pousse les tables, monte le son et transforme une nouvelle fois son mythique décor signé Rem Koolhaas en dancefloor de jour.
Pour cette deuxième édition, Jennifer Cardini prend les commandes et invite sa famille musicale pour douze heures de fête, de rencontres et de DJ sets sans interruption.
Au programme : AMS, DAWS, Eddie Megraoui, Jennifer Cardini, Les Seconds Couteaux, Nari Fishr, Rag et Sissy Boy Clap.
Du soleil de midi aux derniers morceaux de minuit, on danse, on trinque, on mange, on se retrouve. Aux manettes du lieu, Laurent Cabut et le chef Anthony Salomon orchestrent cette célébration où musique, cuisine et esprit de fête ne font plus qu’un.
DJ sets all day long • Food & Drinks • 12h → 00h
Le Dauphin — 131 avenue Parmentier, Paris 11e
21.06.2026
Le 21 juin, Le Dauphin pousse les tables, monte le son et transforme une nouvelle fois son mythique décor signé Rem Koolhaas en dancefloor de jour. Pour cette deuxième édition, Jennifer Cardini prend les commandes et invite sa famille musicale pour douze heures de fête, de rencontres et de DJ sets sans interruption.
Le dimanche 21 juin 2026
de 12h00 à 00h00
gratuit
Entrée gratuite
Food & drinks payant
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T12:00:00+02:00_2026-06-21T00:00:00+02:00
LE DAUPHIN 131 avenue Parmentier 75011 Métro : GoncourtPARIS
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