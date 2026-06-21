Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CARDINI & FRIENDS — Le Dauphin fête la musique! LE DAUPHIN PARIS

CARDINI & FRIENDS — Le Dauphin fête la musique! LE DAUPHIN PARIS

CARDINI & FRIENDS — Le Dauphin fête la musique! LE DAUPHIN PARIS dimanche 21 juin 2026.

Lieu : LE DAUPHIN

Adresse : 131 avenue Parmentier

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : <p>Entrée gratuite</p><p>Food & drinks payant</p>

CARDINI & FRIENDS — Le Dauphin fête la musique!

Le 21 juin, Le Dauphin pousse les tables, monte le son et transforme une nouvelle fois son mythique décor signé Rem Koolhaas en dancefloor de jour.
Pour cette deuxième édition, Jennifer Cardini prend les commandes et invite sa famille musicale pour douze heures de fête, de rencontres et de DJ sets sans interruption.
Au programme : AMS, DAWS, Eddie Megraoui, Jennifer Cardini, Les Seconds Couteaux, Nari Fishr, Rag et Sissy Boy Clap.

Du soleil de midi aux derniers morceaux de minuit, on danse, on trinque, on mange, on se retrouve. Aux manettes du lieu, Laurent Cabut et le chef Anthony Salomon orchestrent cette célébration où musique, cuisine et esprit de fête ne font plus qu’un.

DJ sets all day long • Food & Drinks • 12h → 00h

Le Dauphin — 131 avenue Parmentier, Paris 11e
21.06.2026

Le 21 juin, Le Dauphin pousse les tables, monte le son et transforme une nouvelle fois son mythique décor signé Rem Koolhaas en dancefloor de jour. Pour cette deuxième édition, Jennifer Cardini prend les commandes et invite sa famille musicale pour douze heures de fête, de rencontres et de DJ sets sans interruption.
Le dimanche 21 juin 2026
de 12h00 à 00h00
gratuit

Entrée gratuite

Food & drinks payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T12:00:00+02:00_2026-06-21T00:00:00+02:00

LE DAUPHIN 131 avenue Parmentier  75011 Métro : GoncourtPARIS


Afficher la carte du lieu LE DAUPHIN et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)