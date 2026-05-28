Cargö Kiddö Encore Une Histoire Le Cargö Caen

Caen

Cargö Kiddö Encore Une Histoire

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 16:00:00

fin : 2026-10-18 23:59:00

Date(s) :

2026-10-18

Devenu un repère dans le quotidien des familles du rituel du coucher aux trajets en voiture, le podcast Encore une histoire accompagne chaque jour des centaines de milliers d’enfants dans leurs moments d’écoute et d’imaginaire.

ENCORE UNE HISTOIRE — Le podcast jeunesse n°1 en France, enfin sur scène

Devenu un repère dans le quotidien des familles du rituel du coucher aux trajets en voiture, le podcast Encore une histoire accompagne chaque jour des centaines de milliers d’enfants dans leurs moments d’écoute et d’imaginaire. Aujourd’hui, il prend vie sur scène dans une expérience sensible, immersive et profondément vivante.

Porté par Céline Kallmann, journaliste et productrice, et Benjamin Muller, journaliste et animateur français, connu pour sa participation à l’émission La Maison des Maternelles sur France 2 et Chroniqueur dans La Matinale sur TF1; le spectacle invite les familles à entrer dans un théâtre de l’imaginaire où les histoires ne se contentent plus d’être écoutées elles se regardent, se ressentent et se partagent.

Sur scène, Céline Kallmann incarne en direct les personnages emblématiques du podcast Tomy le Mouton, Bolduc, la Nat, Patou, Eliott donnant corps à un univers tendre et poétique. Elle est accompagnée de Madame Weiss, partenaire de jeu et de narration, ainsi que de nombreuses surprises sonores qui rythment le voyage.

Conçu comme une véritable expérience sonore, le spectacle mêle narration vivante, créations musicales, paysages audio et échanges , favorisant une interaction douce et respectueuse avec le public

Chaque histoire célèbre la curiosité, l’empathie, le courage et la confiance en soi des thèmes essentiels qui résonnent autant chez les enfants que chez leurs parents.

Après des séances parisiennes complètes à et un engouement constant autour du podcast et de ses livres, Encore une histoire s’impose comme un spectacle familial inédit un moment suspendu où l’on ralentit, où l’on rêve, et où l’on retrouve le plaisir simple d’écouter ensemble. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cargö Kiddö Encore Une Histoire

From bedtime rituals to car journeys, the Encore une histoire podcast has become an essential part of everyday family life. Every day, hundreds of thousands of children listen to it and let their imaginations run wild.

L’événement Cargö Kiddö Encore Une Histoire Caen a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Caen la Mer