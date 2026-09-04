Caribombo live Escapade, Espace Le Goffic Pacé
samedi 10 octobre 2026 · Escapade, Espace Le Goffic · Pacé
Informations pratiques
Caribombo live Escapade, Espace Le Goffic Pacé Samedi 10 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine
14 € / 12 €
Concert organisé dans le cadre du festival départemental Le Grand Soufflet
En mélangeant et en associant des rythmes sud-américains et africains, Caribombo crée un univers sonore puissant et diversifié où la cumbia, le dembow, l’afrobeat et l’afro-house s’harmonisent sans effort.
Adoptant les rythmes serrés, les basses et les synthés typiques de la scène électronique « Global Bass », Caribombo revisite avec intelligence et respect les traditions folkloriques des deux continents grâce à une grande maîtrise technique de production très pointue. Ayant récemment déménagé dans le climat plus contrasté de la campagne française, Caribombo s’est adapté à son environnement, tout comme le ferait un reptile.
Musiciens:
Carlos Guillén: Percussion, programmation, voix
Miguel Romero: Basse électrique, voix
Marco Lacaille: Percussion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T22:30:00.000+02:00
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https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-MJC_DE_PACE-35113-0.wb?REFID=AVIeAAAAAAAAAAAArAA
Escapade, Espace Le Goffic 6 avenue charles le goffic pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
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