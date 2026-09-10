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Carillon du beffroi de Bailleul : visite guidée en compagnie du carillonneur, Beffroi de Bailleul, Bailleul

samedi 19 septembre 2026 · Beffroi de Bailleul · Bailleul

Carillon du beffroi de Bailleul : visite guidée en compagnie du carillonneur, Beffroi de Bailleul, Bailleul

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Beffroi de Bailleul
Adresse
Place Charles de Gaulle, 59270 Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord
Tarif
Départ au pied du beffroi.

Carillon du beffroi de Bailleul : visite guidée en compagnie du carillonneur Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Beffroi de Bailleul Nord

Départ au pied du beffroi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée du carillon avec le carillonneur titulaire Alain Belpalme (durée 1h).
Symbole majestueux de la ville, le beffroi compte parmi les 56 beffrois de Belgique et de France classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Du haut du chemin de ronde laissez le temps suspendre son vol en contemplant la vue exceptionnelle sur la chaîne des Monts de Flandre et la plaine de la Lys jusqu’au pays de l’Artois.
Départ Salle gothique, au pied du beffroi
Sur réservation auprès de l’office de tourisme de Bailleul

Beffroi de Bailleul Place Charles de Gaulle, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 0365671017 https://www.ville-bailleul.fr/le-beffroi [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.coeurdeflandre.fr/ascension-commentee-du-beffroi-de-bailleul.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0365671017 »}] Patrimoine mondial de l’UNESCO et Monument historique Plusieurs parkings autour du beffroi : Place Charles de Gaulle, place Achille Liénart, et parking des Dentellières rue du Collège
Visite guidée du carillon avec le carillonneur titulaire Alain Belpalme (durée 1h).

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