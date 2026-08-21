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Portes ouvertes de l’Espace Part’âge Joséphine Baker, Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul

samedi 12 septembre 2026 · Espace Part'âge Joséphine Baker · Bailleul

Portes ouvertes de l’Espace Part’âge Joséphine Baker, Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Espace Part'âge Joséphine Baker
Adresse
12 bis rue Paul Perrier 59270 Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Portes ouvertes de l’Espace Part’âge Joséphine Baker Samedi 12 septembre, 14h30 Espace Part’âge Joséphine Baker Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00

Au programme :

  • Stand de maquillage
  • Petite ferme
  • Structure gonflable
  • Atelier bien-être
  • Activités familiales
  • Petite restauration

Espace Part’âge Joséphine Baker 12 bis rue Paul Perrier 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
L’Espace Part’âge de Bailleul vous invite à venir découvrir son univers.

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