AGENDA · Bailleul
Portes ouvertes de l’Espace Part’âge Joséphine Baker, Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul
samedi 12 septembre 2026 · Espace Part'âge Joséphine Baker · Bailleul
Informations pratiques
Portes ouvertes de l’Espace Part’âge Joséphine Baker Samedi 12 septembre, 14h30 Espace Part’âge Joséphine Baker Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00
Au programme :
- Stand de maquillage
- Petite ferme
- Structure gonflable
- Atelier bien-être
- Activités familiales
- Petite restauration
Espace Part’âge Joséphine Baker 12 bis rue Paul Perrier 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
L’Espace Part’âge de Bailleul vous invite à venir découvrir son univers.
Ville de Bailleul
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