Portes ouvertes de l’Espace Part’âge Joséphine Baker, Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’Espace Part’âge Joséphine Baker Samedi 12 septembre, 14h30 Espace Part’âge Joséphine Baker Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T18:30:00+02:00

Au programme :

Stand de maquillage

Petite ferme

Structure gonflable

Atelier bien-être

Activités familiales

Petite restauration

Espace Part’âge Joséphine Baker 12 bis rue Paul Perrier 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

L’Espace Part’âge de Bailleul vous invite à venir découvrir son univers.

Ville de Bailleul