Journées européennes du patrimoine à Bailleul, BAILLEUL, Bailleul
samedi 19 septembre 2026 · BAILLEUL · Bailleul
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine à Bailleul 19 et 20 septembre BAILLEUL Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Partez à la découverte de l’univers de Saint-Jacques de Compostelle, de l’apôtre Jacques aux milliers de pèlerins qui empruntent encore aujourd’hui les chemins jacquaires. Cette exposition vous invite à explorer l’histoire du pèlerinage, son organisation, les itinéraires des Hauts-de-France et les symboles qui jalonnent cette aventure humaine, spirituelle et patrimoniale. Un voyage au cœur d’un des plus grands chemins de pèlerinage d’Europe.
samedi 19 septembre 2026 de 9h à 18h
dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h
BAILLEUL Place du Cardinal Achille Liénart 59270 BAILLEUL Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/w/391796/evenement/20336989/exposition-sur-les-chemins-de-saint-jacques-de-compostelle-dans-les-hauts-de-france#/events/20336989 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328503978 »}]
Exposition sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans les Hauts-de-France Hauts-de-France Visite guidée
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