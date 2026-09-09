UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bailleul

Journées européennes du patrimoine à Bailleul, BAILLEUL, Bailleul

samedi 19 septembre 2026 · BAILLEUL · Bailleul

Journées européennes du patrimoine à Bailleul, BAILLEUL, Bailleul

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
BAILLEUL
Adresse
Place du Cardinal Achille Liénart 59270 BAILLEUL
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord

Journées européennes du patrimoine à Bailleul 19 et 20 septembre BAILLEUL Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Partez à la découverte de l’univers de Saint-Jacques de Compostelle, de l’apôtre Jacques aux milliers de pèlerins qui empruntent encore aujourd’hui les chemins jacquaires. Cette exposition vous invite à explorer l’histoire du pèlerinage, son organisation, les itinéraires des Hauts-de-France et les symboles qui jalonnent cette aventure humaine, spirituelle et patrimoniale. Un voyage au cœur d’un des plus grands chemins de pèlerinage d’Europe.

samedi 19 septembre 2026 de 9h à 18h

dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h

BAILLEUL Place du Cardinal Achille Liénart 59270 BAILLEUL Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/w/391796/evenement/20336989/exposition-sur-les-chemins-de-saint-jacques-de-compostelle-dans-les-hauts-de-france#/events/20336989 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328503978 »}]
Exposition sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans les Hauts-de-France Hauts-de-France Visite guidée

À voir aussi à Bailleul (Nord)