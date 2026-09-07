Portage physiologique, Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul
jeudi 10 septembre 2026 · Espace Part'âge Joséphine Baker · Bailleul
Informations pratiques
Portage physiologique Jeudi 10 septembre, 10h00 Espace Part’âge Joséphine Baker Nord
inscription obligatoire – nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:30:00+02:00
Découvrez les bases du portage physiologique pour porter bébé tout en douceur, en toute sécurité et avec confort !
Vous pouvez venir avec votre propre écharpe pour apprendre à l’utiliser, ou simplement tester différents modèles et trouver celui qui vous convient le mieux, à vous et à votre bébé.
Un moment d’échange, de découverte et de pratique pour porter bébé avec sérénité !
Atelier ouvert au futurs et jeunes parents.
Jeudi 10 septembre, de 10h à 11h30 à Bailleul (Parking de l’Espace Part’âge).
Nombre de places limité – Inscription obligatoire
Atelier proposé par « laitviedanse » dans le cadre du dispositif Bus des 1000 premiers jours porté par Cœur de Flandre agglo.
Espace Part’âge Joséphine Baker Rue Paul Perrier, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/portage-physiologique-bailleul-1009 »}]
Découvrez les bases du portage physiologique pour porter bébé tout en douceur, en sécurité et confort ! Rendez-vous jeudi 10 septembre de 10h à 11h30 à Bailleul.
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