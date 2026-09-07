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Portage physiologique, Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul

jeudi 10 septembre 2026 · Espace Part'âge Joséphine Baker · Bailleul

Portage physiologique, Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Espace Part'âge Joséphine Baker
Adresse
Rue Paul Perrier, 59270 Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord
Tarif
inscription obligatoire - nombre de places limité

Portage physiologique Jeudi 10 septembre, 10h00 Espace Part’âge Joséphine Baker Nord

inscription obligatoire – nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:30:00+02:00

Découvrez les bases du portage physiologique pour porter bébé tout en douceur, en toute sécurité et avec confort !
Vous pouvez venir avec votre propre écharpe pour apprendre à l’utiliser, ou simplement tester différents modèles et trouver celui qui vous convient le mieux, à vous et à votre bébé.
Un moment d’échange, de découverte et de pratique pour porter bébé avec sérénité !

Atelier ouvert au futurs et jeunes parents.
Jeudi 10 septembre, de 10h à 11h30 à Bailleul (Parking de l’Espace Part’âge).
Nombre de places limité – Inscription obligatoire

Atelier proposé par « laitviedanse » dans le cadre du dispositif Bus des 1000 premiers jours porté par Cœur de Flandre agglo.

Espace Part’âge Joséphine Baker Rue Paul Perrier, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/portage-physiologique-bailleul-1009 »}]
Découvrez les bases du portage physiologique pour porter bébé tout en douceur, en sécurité et confort ! Rendez-vous jeudi 10 septembre de 10h à 11h30 à Bailleul.

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