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Images de la Flandre d’antan, Association des Ingénieurs Hospitaliers de France (IHF), Bailleul

samedi 19 septembre 2026 · Association des Ingénieurs Hospitaliers de France (IHF) · Bailleul

Images de la Flandre d’antan, Association des Ingénieurs Hospitaliers de France (IHF), Bailleul

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Association des Ingénieurs Hospitaliers de France (IHF)
Adresse
24 rue d'Ypres - 59270 Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord
Tarif
Accessible aux PMR seulement au RdC

Images de la Flandre d’antan 19 et 20 septembre Association des Ingénieurs Hospitaliers de France (IHF) Nord

Accessible aux PMR seulement au RdC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation sur tables et supports verticaux d’images illustrant la Flandre d’antan: cartes postales, papiers, affiches, livres ouverts d’époque ou réimprimés, tant au RDC que dans les 2 étages.
Par le L’IHF (L’Info Histoire de Flandre), centre de documentation sur l’histoire de la Flandre.

Association des Ingénieurs Hospitaliers de France (IHF) 24 rue d’Ypres – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 06 73 58 22 84 https://lihf-flandre.hanscotte.fr/ jeudi: 10h-12h et 14h-18h
vendredi : 10h-12h et 14h-18h
samedi : 10h-12h et 14h-18h
Présentation sur tables et supports verticaux d’images illustrant la Flandre d’antan: cartes postales, papiers, affiches, livres ouverts d’époque ou réimprimés, tant au RDC que dans les 2 étages.

L’IHF

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