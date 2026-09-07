Visite libre de l’église Saint-Amand, Eglise Saint-Amand, Bailleul

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Amand 19 et 20 septembre Eglise Saint-Amand Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église de style néo-flamand et construite en 1931 sur les plans de l’architecte René Dupire lors de la reconstruction de la ville après la Grande Guerre.

Eglise Saint-Amand 1 Parvis Saint-Amand Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 500 600 https://www.ville-bailleul.fr/les-eglises Inaugurée en 1931 et construite par l’architecte René Dupire, elle est de construction moderne dans un style néo flamand. Elle reprend le vocable d’une église qui se trouvait auprès de l’église Saint Vaast avant la destruction de la ville en 1918.

Elle est pourvue d’un bel intérieur à une seule nef. Sur le mur du fond en briques, un calvaire monumental se détache, dominant l’autel. Les autels, les confessionnaux, la chaire ont été réalisés sur les dessins de Camille Debert. Le chemin de Croix a été réalisé par Jacques Colpin. Places de parking autour de l’église.

Visite libre de l’église de style néo-flamand et construite en 1931 sur les plans de l’architecte René Dupire lors de la reconstruction de la ville après la Grande Guerre.

Alexandre Traisnel