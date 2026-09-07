Découverte du géant Gargantua et des chars traditionnels du Carnaval de Bailleul et sensibilisation sur la sauvegarde du patrimoine carnavalesque, Espace carnavalesque Jean Lamérant, Bailleul
samedi 19 septembre 2026 · Espace carnavalesque Jean Lamérant · Bailleul
Informations pratiques
Découverte du géant Gargantua et des chars traditionnels du Carnaval de Bailleul et sensibilisation sur la sauvegarde du patrimoine carnavalesque 19 et 20 septembre Espace carnavalesque Jean Lamérant Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Par les membres la Société Philanthropique, organisatrice de la manifestation.
Visite libre et visites guidées en continu.
Espace carnavalesque Jean Lamérant 7 Rue de l’ancienne poste aux chevaux, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Par les membres la Société Philanthropique, organisatrice de la manifestation.
Société philanthropique
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