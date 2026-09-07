Découverte du géant Gargantua et des chars traditionnels du Carnaval de Bailleul et sensibilisation sur la sauvegarde du patrimoine carnavalesque, Espace carnavalesque Jean Lamérant, Bailleul

Informations pratiques

Découverte du géant Gargantua et des chars traditionnels du Carnaval de Bailleul et sensibilisation sur la sauvegarde du patrimoine carnavalesque 19 et 20 septembre Espace carnavalesque Jean Lamérant Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Par les membres la Société Philanthropique, organisatrice de la manifestation.

Visite libre et visites guidées en continu.

Espace carnavalesque Jean Lamérant 7 Rue de l’ancienne poste aux chevaux, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Par les membres la Société Philanthropique, organisatrice de la manifestation.

Société philanthropique