Exposition sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans les Hauts-de-France, Égise Saint-Vaast, Bailleul

Informations pratiques

Exposition sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans les Hauts-de-France 19 et 20 septembre Égise Saint-Vaast Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’univers de Saint-Jacques de Compostelle, de l’apôtre Jacques aux milliers de pèlerins qui empruntent encore aujourd’hui les chemins jacquaires. Cette exposition vous invite à explorer l’histoire du pèlerinage, son organisation, les itinéraires des Hauts-de-France et les symboles qui jalonnent cette aventure humaine, spirituelle et patrimoniale. Un voyage au cœur d’un des plus grands chemins de pèlerinage d’Europe.

https://www.calameo.com/read/00634812119fb1ac523c7

Égise Saint-Vaast Place du Cardinal Achille Liénart Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 50 39 78 https://www.ville-bailleul.fr/les-eglises https://www.facebook.com/paroissenddufief/?locale=fr_FR [{« data »: {« author »: « Eglises Ouvertes Nord de France », « cache_age »: 86400, « description »: « 1. Jacques le Majeur histoire & repru00e9sentations J ACQUES, pu00eacheur du lac de Tibu00e9riade, est, avec son fru00e8re Jean et avec Pierre, lu2019un des premiers disciples de Ju00e9sus. Il aurait u00e9tu00e9 envoyu00e9 en Espagne, mais sa mission est un u00e9chec. Revenu u00e0… », « type »: « rich », « title »: « Saint Jacques de Compostelle », « thumbnail_url »: « https://i.calameoassets.com/240813164811-96404d02bd457b97a55032dfad01623d/large.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/00634812119fb1ac523c7 », « thumbnail_height »: 2381, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/6348121 », « thumbnail_width »: 3400, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/00634812119fb1ac523c7 »}] D’après le plan de Bailleul datant de 1640 de Vedastus du Plouich, on sait qu’au XVIIe siècle il s’agissait d’une église à trois nefs d’égale hauteur dite « Hallekerk ». Détruite par les bombardements durant la Grande Guerre, elle laisse la place en 1932, date d’inauguration, à un édifice néo-romano-byzantin qui se dresse derrière le beffroi, conçu par les architectes Louis-Marie et Louis-Stanislas Cordonnier. Non reconstruite à l’identique, cette église possède aujourd’hui un style éclectique, allant de l’art roman à l’Art-Déco, en passant par l’art égyptien.

Observez les tympans au-dessus des portails et, à l’intérieur, les sculptures des quatre évangélistes, de l’autel et de la chaire, réalisées par l’artiste local Camille Debert. À voir également, les 23 vitraux réalisés par Tambouret, maître verrier à Amiens, représentant la fondation de la ville et la représentation de nombreux personnages historiques. Plusieurs parkings autour de l’église

Partez à la découverte de l’univers de Saint-Jacques de Compostelle, de l’apôtre Jacques aux milliers de pèlerins qui empruntent encore aujourd’hui les chemins jacquaires.

Paroisse Notre Dame du Fief en Flandre