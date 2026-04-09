Carl Orff / Carmina Burana Philharmonie de Paris Paris

Il est peu d’œuvres aussi populaires et immédiatement charismatiques que les célèbres Carmina Burana de Carl Orff, que le compositeur assembla après sa découverte, en 1935, d’authentiques poèmes médiévaux. Le mélange inédit de sacré et de profane (prières et grivois propos de table), de séduction mélodique et de grandeur épique, de latin et de haut-allemand, éclate en une irrésistible cantate profane dans laquelle voisinent la spiritualité et des préoccupations tout à fait terrestres : la chance, le retour du printemps, la luxure, les plaisirs de l’alcool et du jeu…

D’esprit conservateur, Orff se détourne du modernisme d’un Stravinski ou d’un Bartók, préférant puiser son inspiration dans le style l’art de la Renaissance et du début du Baroque. Euphonique et apparemment simple, même s’il exige une extrême méticulosité dans l’exécution, son art a plusieurs fois séduit le cinéma (nul n’a oublié les chevauchées d’Excalibur au son du chœur O Fortuna) et demeure un hommage fédérateur au charme magique (carmen) de la musique. Un charme particulièrement perceptible dans la version pour petit ensemble, que le public pourra découvrir ou redécouvrir à travers ce concert participatif.

Distribution

Chœur de l’Orchestre de Paris

Choeur d’enfants de l’Orchestre de Paris

Simon Halsey, chef d’orchestre

Richard Wilberforce, chef de chœur

Emy Gazeilles, soprano

Anthony Gregory, ténor

Yannick Debus, baryton

Rémi Aguirre Zubiri, chef de chœur

Edwin Baudo, chef de chœur

Evann Loget-Raymond, chef de chœur

Sous la direction de Simon Halsey, Come and Sing invite des chanteurs amateurs de tous horizons à une journée de transmission et d’échange, prélude festif à un concert partagé avec le public. Une expérience sonore inoubliable !

Le dimanche 27 septembre 2026

de 18h00 à 19h15

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T18:00:00+02:00_2026-09-27T19:15:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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