Carl Orff / Carmina Burana Philharmonie de Paris Paris
Carl Orff / Carmina Burana Philharmonie de Paris Paris dimanche 27 septembre 2026.
Il est peu d’œuvres aussi populaires et immédiatement charismatiques que les célèbres Carmina Burana de Carl Orff, que le compositeur assembla après sa découverte, en 1935, d’authentiques poèmes médiévaux. Le mélange inédit de sacré et de profane (prières et grivois propos de table), de séduction mélodique et de grandeur épique, de latin et de haut-allemand, éclate en une irrésistible cantate profane dans laquelle voisinent la spiritualité et des préoccupations tout à fait terrestres : la chance, le retour du printemps, la luxure, les plaisirs de l’alcool et du jeu…
D’esprit conservateur, Orff se détourne du modernisme d’un Stravinski ou d’un Bartók, préférant puiser son inspiration dans le style l’art de la Renaissance et du début du Baroque. Euphonique et apparemment simple, même s’il exige une extrême méticulosité dans l’exécution, son art a plusieurs fois séduit le cinéma (nul n’a oublié les chevauchées d’Excalibur au son du chœur O Fortuna) et demeure un hommage fédérateur au charme magique (carmen) de la musique. Un charme particulièrement perceptible dans la version pour petit ensemble, que le public pourra découvrir ou redécouvrir à travers ce concert participatif.
Distribution
Chœur de l’Orchestre de Paris
Choeur d’enfants de l’Orchestre de Paris
Simon Halsey, chef d’orchestre
Richard Wilberforce, chef de chœur
Emy Gazeilles, soprano
Anthony Gregory, ténor
Yannick Debus, baryton
Rémi Aguirre Zubiri, chef de chœur
Edwin Baudo, chef de chœur
Evann Loget-Raymond, chef de chœur
Sous la direction de Simon Halsey, Come and Sing invite des chanteurs amateurs de tous horizons à une journée de transmission et d’échange, prélude festif à un concert partagé avec le public. Une expérience sonore inoubliable !
Le dimanche 27 septembre 2026
de 18h00 à 19h15
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T18:00:00+02:00_2026-09-27T19:15:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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