Carmen Ballet de l’Opéra de Lausanne Théâtre de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

Carmen Ballet de l’Opéra de Lausanne

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:00:00

fin : 2026-12-01 21:00:00

Date(s) :

2026-12-01

Figure mythique de l’opéra de Bizet, Carmen inspire aujourd’hui une nouvelle création chorégraphique signée Abou Lagraa.

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

A legendary figure from Bizet’s opera, Carmen now inspires a new choreographic work by Abou Lagraa.

L’événement Carmen Ballet de l’Opéra de Lausanne Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations