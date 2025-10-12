Carmen et le boléro Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Carmen et le boléro

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-10

Le Grand Ballet de Kiev, nous invite à une soirée exceptionnelle autour de deux monuments de la musique et de la danse Carmen qui incarne la fusion entre la danse classique et les danses de caractère, et Le Boléro qui déploie son crescendo envoûtant dans une chorégraphie magnétique.

Durée 1h40

English : Carmen et le boléro

The Kiev Grand Ballet invites us to an exceptional evening of two monuments of music and dance: Carmen, which embodies the fusion of classical dance and character dance, and Le Boléro, which unfurls its spellbinding crescendo in magnetic choreography.

Running time: 1h40

German : Carmen et le boléro

Das Grand Ballet de Kiev, lädt uns zu einem außergewöhnlichen Abend rund um zwei Monumente der Musik und des Tanzes ein: Carmen, die die Fusion von klassischem Tanz und Charaktertänzen verkörpert, und Le Boléro, der sein fesselndes Crescendo in einer magnetischen Choreographie entfaltet.

Dauer: 1h40

Italiano :

Il Gran Balletto di Kiev ci invita a una serata eccezionale basata su due monumenti della musica e della danza: Carmen, che incarna la fusione tra danza classica e danza di carattere, e Bolero, che dispiega il suo crescendo incantato in una coreografia magnetica.

Durata: 1 ora e 40 minuti

Espanol : Carmen et le boléro

El Gran Ballet de Kiev nos invita a una velada excepcional en torno a dos monumentos de la música y la danza: Carmen, que encarna la fusión de la danza clásica y la danza de carácter, y Bolero, que despliega su hechizante crescendo en una magnética coreografía.

Duración: 1 hora 40 minutos

