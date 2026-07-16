Carmen LE 13e ART Paris

Informations pratiques

Avec Carmen, Abou Lagraa propose une relecture chorégraphique contemporaine de l’œuvre emblématique de Georges Bizet, portée par les interprètes du Ballet de l’Opéra de Tunis. À la croisée de la danse et de l’opéra, cette création revisite le mythe de Carmen en mettant au premier plan la puissance du corps et l’intensité dramatique.

Dans une écriture chorégraphique à la fois organique et incisive, Abou Lagraa explore les tensions fondamentales de l’œuvre : désir, liberté, domination… en s’affranchissant des codes narratifs traditionnels pour privilégier une approche sensorielle et physique. Le plateau devient un espace de confrontation où les interprètes incarnent, avec une grande intensité, les élans et les contradictions des personnages.

Figure majeure de la scène chorégraphique contemporaine, Abou Lagraa développe depuis plusieurs années un travail exigeant, nourri par le dialogue entre les cultures et les esthétiques.

Figure majeure de la scène chorégraphique contemporaine, Abou Lagraa développe depuis plusieurs années un travail exigeant, nourri par le dialogue entre les cultures et les esthétiques.

Sa collaboration avec l’Opéra de Tunis s’inscrit dans une dynamique de transmission et d’ouverture, réunissant des interprètes issus de différents horizons autour d’un projet artistique ambitieux.

Une œuvre accessible et puissante, capable de toucher un large public tout en proposant une lecture renouvelée d’un grand classique du répertoire.

Avec une certaine sensualité, très présente tout au long de l’œuvre de Bizet, Abou Lagraa a su éviter le piège de l’exotisme, pour en faire une arme et prouver que « nous sommes tous des Carmen ! » La Terrasse

Figure majeure de la scène chorégraphique contemporaine, Abou Lagraa développe depuis plusieurs années un travail exigeant, nourri par le dialogue entre les cultures et les esthétiques.

Du vendredi 12 février 2027 au samedi 20 février 2027 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h30

dimanche

de 16h00 à 17h30

payant

De 45 à 55 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-12T20:00:00+01:00

fin : 2027-02-20T21:30:00+01:00

Date(s) : 2027-02-12T19:00:00+02:00_2027-02-12T20:30:00+02:00;2027-02-13T19:00:00+02:00_2027-02-13T20:30:00+02:00;2027-02-14T16:00:00+02:00_2027-02-14T17:30:00+02:00;2027-02-17T19:00:00+02:00_2027-02-17T20:30:00+02:00;2027-02-18T19:00:00+02:00_2027-02-18T20:30:00+02:00;2027-02-19T19:00:00+02:00_2027-02-19T20:30:00+02:00;2027-02-20T19:00:00+02:00_2027-02-20T20:30:00+02:00

LE 13e ART 30 Avenue d’Italie 75013 Paris



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