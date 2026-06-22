Montmorillon

¡CARMEN! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là

16 Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:45:00

fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Une œuvre mythique, passionnée et intense, pour une soirée inoubliable ! ??

L’opéra Carmen, composé par Georges Bizet, a été créé en 1875 et est en effet devenu l’un des ouvrages les plus populaires du répertoire lyrique. Inspirée de la nouvelle de Prosper Mérimée, l’histoire se déroule en Espagne et suit les ravages de la passion entre Carmen, une gitane séductrice, et Don José, un soldat aveuglé par l’amour. Carmen incarne la liberté et l’indépendance, tandis que Don José représente la passion destructrice. L’amour est enfant de bohème , La Fleur que tu m’avais jetée , Toréador en garde sont parmi les airs les plus mémorables de l’œuvre. L’opéra aborde des thèmes universels tels que le désir, la jalousie et le destin tragique.

Ouverture du festival Les Lumières, festival de la ville de Montmorillon .

16 Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine communication@resonancesdegartempe.fr

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English : ¡CARMEN! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là

L’événement ¡CARMEN! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne