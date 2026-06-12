Atelier Éléonore l’infirmière Place Régine Deforges Montmorillon
Atelier Éléonore l’infirmière Place Régine Deforges Montmorillon mardi 28 juillet 2026.
Montmorillon
Atelier Éléonore l’infirmière
Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Découvre de l’histoire de l’ancien hôpital où les infirmières avaient beaucoup de travail. Réalise la marionnette en papier d’Éléonore, une des premières infirmières du site et rejoue quelques épisodes de la vie de ce lieu. Pour les 6-11 ans accompagnés d’un adulte.
Organisé par PAH Vienne&Gartempe.
Places limitées sur réservation obligatoire 0549910753 ou patrimoine@ccvg86.fr .
Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Atelier Éléonore l’infirmière
L’événement Atelier Éléonore l’infirmière Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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