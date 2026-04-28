À la découverte des bières de Montmorillon visite et dégustation Montmorillon
À la découverte des bières de Montmorillon visite et dégustation Montmorillon mercredi 29 juillet 2026.
Montmorillon
À la découverte des bières de Montmorillon visite et dégustation
23 Rue des Métiers Montmorillon Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 13:30:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Découvrez les coulisses des Bières de Montmorillon son histoire, ses secrets de fabrication et son savoir-faire artisanal. Après la visite, place à la dégustation ! Profitez de ce moment convivial pour savourer les bières locales et repartir avec vos coups de cœur en boutique.
Tarif 8,00 € par personne.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .
Visite adaptée pour les enfants accompagnés d’un adulte.
Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
23 Rue des Métiers Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
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English : À la découverte des bières de Montmorillon visite et dégustation
L’événement À la découverte des bières de Montmorillon visite et dégustation Montmorillon a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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