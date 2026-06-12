Focus patrimoine Montmorillon, rive droite des Grandmontains à la Sénéchaussée Devant l’office de tourisme Montmorillon
Focus patrimoine Montmorillon, rive droite des Grandmontains à la Sénéchaussée Devant l’office de tourisme Montmorillon mardi 28 juillet 2026.
Montmorillon
Focus patrimoine Montmorillon, rive droite des Grandmontains à la Sénéchaussée
Devant l’office de tourisme 2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Au 13e s. des terres sont octroyées par le seigneur de Montmorillon aux Grandmontains qui installent sur les bords de la Gartempe une celle, dépendant de l’abbaye de Grandmont en Limousin. Focus patrimoine en amont du Festival Au Fil des Notes.
Sans réservation.
Prévoir bonnes chaussures.
Organisé par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .
Devant l’office de tourisme 2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Focus patrimoine Montmorillon, rive droite des Grandmontains à la Sénéchaussée
L’événement Focus patrimoine Montmorillon, rive droite des Grandmontains à la Sénéchaussée Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Montmorillon (Vienne)
- Salon du Livre de Montmorillon Montmorillon 19 juin 2026
- Exposition L’histoire hospitalière à Montmorillon du 19e au 20e siècle Place Régne Déforges Montmorillon 4 juillet 2026
- Visite guidée de Montmorillon entre planches Rossignol et congés payés Montmorillon 4 juillet 2026
- Vide grenier semi-nocturne Montmorillon 4 juillet 2026
- Visites guidées de la Maison-Dieu et du Quartier du Brouard à Montmorillon Devant l’office de tourisme Montmorillon 6 juillet 2026