Focus patrimoine Montmorillon, rive droite des Grandmontains à la Sénéchaussée Devant l’office de tourisme Montmorillon mardi 28 juillet 2026.

Montmorillon

Focus patrimoine Montmorillon, rive droite des Grandmontains à la Sénéchaussée

Devant l’office de tourisme 2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Au 13e s. des terres sont octroyées par le seigneur de Montmorillon aux Grandmontains qui installent sur les bords de la Gartempe une celle, dépendant de l’abbaye de Grandmont en Limousin. Focus patrimoine en amont du Festival Au Fil des Notes.

Sans réservation.

Prévoir bonnes chaussures.

Organisé par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .

Devant l’office de tourisme 2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Focus patrimoine Montmorillon, rive droite des Grandmontains à la Sénéchaussée

L’événement Focus patrimoine Montmorillon, rive droite des Grandmontains à la Sénéchaussée Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne