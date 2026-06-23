Carmina Burana Roubaix

Roubaix

Carmina Burana

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-18 16:50:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Sur la célèbre musique de Carl Orff, cette création dépasse le simple concert symphonique pour devenir une expérience totale. Sur scène, le quotidien de jeunes adultes bascule lorsqu’ils sont aspirés dans un univers de jeu vidéo. Chaque niveau devient une épreuve symbolisant leurs luttes réelles pression constante, solitude, surcharge mentale ou peur de l’échec. Très vite, la frontière entre ce jeu et leur propre vie s’efface.

Portée par 280 choristes, musiciens et danseurs-comédiens sur la scène du Colisée, cette relecture audacieuse et sensorielle promet de marquer les esprits lors de deux représentations exceptionnelles.

Sur la célèbre musique de Carl Orff, cette création dépasse le simple concert symphonique pour devenir une expérience totale. Sur scène, le quotidien de jeunes adultes bascule lorsqu’ils sont aspirés dans un univers de jeu vidéo. Chaque niveau devient une épreuve symbolisant leurs luttes réelles pression constante, solitude, surcharge mentale ou peur de l’échec. Très vite, la frontière entre ce jeu et leur propre vie s’efface.

Portée par 280 choristes, musiciens et danseurs-comédiens sur la scène du Colisée, cette relecture audacieuse et sensorielle promet de marquer les esprits lors de deux représentations exceptionnelles. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Set to Carl Orff’s famous music, this production goes beyond a simple symphonic concert to become a total experience. On stage, the daily lives of young adults are turned upside down when they are sucked into a video game universe. Each level becomes a trial symbolizing their real-life struggles: constant pressure, loneliness, mental overload, or fear of failure. Very quickly, the line between the game and their own lives blurs.

Featuring 280 chorus members, musicians, and dancer-actors on the stage of the Collège, this bold and sensory reinterpretation promises to leave a lasting impression during two exceptional performances.

L’événement Carmina Burana Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme