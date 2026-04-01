Carnaval des enfants de Saugues Saugues
Carnaval des enfants de Saugues Saugues vendredi 24 avril 2026.
Saugues
Carnaval des enfants de Saugues
Le Bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Défilé dans le Bourg, animé par Tibault Louvet.
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Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr
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English :
Parade through the town, led by Tibault Louvet.
L’événement Carnaval des enfants de Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-04-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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