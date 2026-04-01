Saugues

Carnaval des enfants de Saugues

Le Bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Défilé dans le Bourg, animé par Tibault Louvet.

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Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr

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English :

Parade through the town, led by Tibault Louvet.

L’événement Carnaval des enfants de Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-04-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier